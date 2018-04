di Michel Saburri

Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria disputatesi lo scorso weekend.



ECCELLENZA

Un turno a Jacopo Colangelo, Edoardo Renelli e Mattia Nocelli (Valle del Tevere).



PROMOZIONE

Una gara a Luca Piergallini (Cantalice), Simone Esposito, Lorenzo Gallina e Luciano Luzzi (Salto Cicolano).



PRIMA CATEGORIA

Due giornate a Daniele Perotti (Scandriglia), una gara a Marco Donati (allenatore Capradosso), Federico Malizia (Selci), Marco Marcelli (Ginestra), Marco De Giorgi e Matteo Di Legge (Scandriglia), Simone Ortenzi (Alba Sant’Elia), Mirko Luciani (Poggio Mirteto), Alessandro Cacciamani (Poggio Nativo).



SECONDA CATEGORIA

Multa di 100 euro a Monte San Giovanni “per ritardata presentazione in campo”, una gara Lorenzo Felicioni e Simone Lattanzi (Monte San Giovanni), Yuri Pantarotto (Amatrice), Miguel Juan Jaramillo Godoy (Cittareale), Leonardo Fenici (Piazza Tevere), Valerio Ciceroni (Atletico Canneto), Mattia Rossi (4Strade del Sacro Cuore), Federico Tulli (Stimigliano), Danilo Petrini (Poggio San Lorenzo).



TERZA CATEGORIA

Multa di 100 euro a Fiamignano “Perchè propri tifosi, per tutta la durata della gara, rivolgevano all'arbitro frasi gravemente offensive e minacciose estese alla propria famiglia, alla sezione AIA e alla F.I.G.C. Al termine dell'incontro un tifoso della squadra ospitante entrava sul terreno di gioco dal cancello lasciato aperto e avvicinava l'arbitro con atteggiamento minaccioso rivolgendogli offese e minacce. Veniva bloccato dai giocatori e dal mister della squadra di casa.Una volta liberatosi reiterava tale comportamento.Il direttore di gara lasciava l'impianto sportivo senza problemi accompagnato dall'allenatore della squadra locale”, squalifica fino al 27 aprile Dario Serena (dirigente Torri in Sabina) “Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro”, tre turni ad Antonio Sagoleo (Casperia) “Espulso perchè dopo aver simulato di aver subito un fallo, correva verso l'arbitro rivolgendogli frasi gravemente offensive e minacciose; mentre veniva allontanato dai suoi compagni scalciava la rete di recinzione e si toglieva la maglia gettandola a terra”, Tommaso Bonini (Fiamignano) “Espulso perchè nel contestare una decisione arbitrale si avvicinava all'arbitro urtandolo con il corpo in maniera violenta senza conseguenze; nel contempo gli rivolgeva frasi gravemente irriguardose reitevate mentre lasciava il terreno di gioco”, Luigi Zingaretti (Poggio Moiano) “Espulso per doppia ammonizione, mentre lasciava il terreno di gioco, rivolgeva all'arbitro espressione offensiva”, due gare a Simone Bernardini (Torricella), Mirko Fabrini (Gens Cantalupo), un turno a Manuel Proietti (Torri in Sabina), Fabrizio De Angelis e Alex Mattei (Atletico Torano), Fabrizio Vasselli (Borgo Quinzio), Antonio Cicolani (Poggio Moiano), Marco Papi (Casperia), Angelo Adami (Torri in Sabina), Luca Zappeterreno (allenatore Gens Cantalupo), Daniele Di Curzio e Federico Corinaldesi (Gens Cantalupo).

