Under 15 Silver

Npc Willie

RIETI - Dopo la vittoria in Coppa Lazio dell'Under 14 Elite, un'altra formazione in casa Npc Willie si gioca il titolo regionale: si tratta dell'Under 15 Silver di coach Angelucci, in campo domani per la finalissima. Termina invece con una sconfitta l'ultimo impegno della stagione per l'Under 16 Eccellenza, ko contro Frascati al PalaSojourner, 48-93.Gara senza storia in semifinale, con i reatini che dominano l'Aurelio: 51-30 il punteggio finale. Sfida mai in discussione, con i padroni di casa che interpretano al meglio la gara, prendendo subito il largo nel punteggio e mettendo in campo un'ottima intensità difensiva. Nella ripresa ci pensa Capasso a chiudere la pratica, a referto con 24 punti, è il migliore nelle file dei reatini. Domani c'è l'appuntamento più importante della stagione, contro l'Olimpia San Venanzio in palio c'è il titolo regionale: palla a due fissata alle ore 20:30, si gioca all'Arena Altero Felici.: Conte 6, Capasso 24, Martelli 8, Bolletta 4, Conti 5, Cargoni 2, Gatta 2, Dionisi, Savi, Pinna, Colasanti, Amour. All. Angelucci