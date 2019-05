UNDER 16 ECCELLENZA

RIETI - Torna con il bottino pieno la Npc Willie dalla Adriatica Cup 2019, svoltasi a Pesaro la scorsa settimana. Ben sei le formazioni reatine al via della manifestazione, per una tre giorni di gare intense, con compagine giunte da tutta Italia. Per la spedizione reatina guidata dal responsabile del settore giovanile Gianluca De Ambrosi e dai tecnici delle rispettive formazione, importanti risultati sono giunti dall'Under 14 e dall'Under 16, entrambe hanno chiuso al primo posto, superando in finale la Piumazzo Bologna e la Castellana Mestre. Mentre per le due Under 15: terzo posto per la Gold, chiude invece settima la Silver. Chiudono al secondo posto le formazioni dell'Under 18 maschile e dell'Under 18 femminile entrambe protagoniste di un ottimo torneo. Tutti gli atleti e i tecnici che hanno partecipato alla Adriatica Cup 2019 sono stati omaggiati nell'intervallo di gara 1 nella sfida tra Zeus Npc e Forlì.Mentre sul fronte campionato dopo la pausa pasquale, è tornata in campo l'Under 16 Eccellenza dei coach Consoli e Auletta, che battono la Smg Latina 82-70. Una gara equilibrata, con le due squadre sempre vicine nel punteggio, decisiva per la vittoria finale la grande intensità difensiva messa in campo nell'ultimo quarto, con i padroni di casa che hanno concesso soltanto 8 punti ai pontini. Tra le fila dei reatini, spicca la grande prova di Mammoli autore di 21 punti. Doppia gioia per l'Under 16, che pochi giorni prima della sfida contro Latina avevano trionfato anche al torneo di Pesaro.: Imperatori 8, Mammoli 21, Frizzarin 14, Buccini 9, Jhon 12, Di Muzio, Vukobrat 3, Scappa 3, Barsotti 12 All. Consoli-Auletta: 19-22, 21-17, 24-23, 18-8