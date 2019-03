UNDER 16 ECCELLENZA MARCHE-UMBRIA

La ForestaSmall

Parziali

RIETI - Chiude la prima fase del campionato con una vittoria l'Under 16 Eccellenza, mentre non è scesa in campo l'Under 20, alle prese con un turno di riposo, tornerà in campo la prossima settimana, contro il Borgo Don Bosco, al PalaCordoni.Chiude la prima fase nel migliore dei modi l'Under 16 Eccellenza, che travolge l'Ascoli Basket, 83-55. Vittoria netta, con i reatini che prendono subito il largo, chiudendo il primo quarto 28-7. Gara che sembrava già chiusa al termine della seconda frazione, con La ForestaSmall avanti 50-21 all'intervallo lungo. Al rientro c'è la reazione dei padroni di casa, bravi a rimettersi in corsa per la vittoria, ma gli ospiti, grazie ad una grande prestazione di Kader e compagni, nell'ultimo quarto chiudono la pratica. La compagine di coach Di Fazi chiude così la prima parte di campionato, restando in attesa di conoscere le avversarie per la seconda fase.: Formichetti 15; Toffoli 13; Barbacci 10; Panitti 2; Mancini 2; Provaroni 7; Damasi 2; Laureti 1; Cocuccioni 1; Kader 30; Marchetti.: 7-28, 14-22, 24-8, 10-25.