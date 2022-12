Giovanili: Cantalice sfida la capolista Vis Aurelia, la Nuova Rieti tenta l’assalto alla vetta. Il programma gare

RIETI – Tutto pronto per un nuovo fine settimana di calcio giovanile che, tra oggi pomeriggio e domani, vedrà impegnate numerose formazioni reatine. Per otto tornei, quella in arrivo è l’ottava giornata di gare, ma per l’Under 18 del Poggio Moiano è già arrivato il momento di confrontarsi con l’avversario del decimo turno.

Tra le sfide più rilevanti del weekend, nell’U19 regionale Cantalice ospiterà la capolista Vis Aurelia, mentre nell’U17 reatino la Nuova Rieti, al momento terza, tenterà di battere e agganciare in vetta la Grifo Academy sperando in un passo falso di Passo Corese e Palombara, rispettivamente in seconda e quarta posizione.

Di seguito, il programma gare di tutte le partite che seguiremo, con orari e campi di gioco:

Under 19 regionale B (girone B) – VIII giornata

Cantalice – Vis Aurelia: oggi, 10/12, ore 15:00 – Campo Comunale di Cantalice

Tor Lupara – Alba Sant’Elia: oggi, 10/12, ore 18:00 – Campo Comunale di Fonte Nuova

Under 19 provinciale (Rieti) – VIII giornata

Accademia Calcio Sabina – Valle del Peschiera: oggi, 10/12, ore 15:00 – Campo Comunale di Forano

Amatrice – Passo Corese: oggi, 10/12, ore 15:00 – Campo “Antonio Sbardella” di Amatrice

Brictense – Mentana 2019: oggi, 10/12, ore 15:00 – Campo Comunale di Montelibretti

Ginestra – Monterotondo 1935: oggi, 10/12, ore 15:00 – Campo Comunale “Santa Maria” di Monteleone Sabino

Pro Fiano – Poggio Mirteto: domani, 11/12, ore 15:00 – Campo “Vecchio” Comunale di Fiano Romano

Under 18 regionale (girone B) – X giornata

Poggio Moiano – Colle Salario: domani, 11/12, ore 14:30 – Campo Comunale di Poggio Moiano

Under 17 provinciale (Rieti) – VIII giornata

Mentana 1947 – Poggio Mirteto: oggi, 10/12, ore 15:00 – Campo dell’Università Agraria di Castelchiodato

Pro Calcio Studentesca – Accademia Calcio Sabina: oggi, 10/12, ore 15:00 – Campo del quartiere Micioccoli a Rieti

Velinia – Passo Corese: oggi, 10/12, ore 15:00 – Campo “Francesco Vailati” di Antrodoco

Città di Rieti – Poggio Moiano: oggi, 10/12, ore 17:00 – Campo “Marco Gudini” di Rieti

Grifo Academy – Nuova Rieti Calcio: domani, 11/12, ore 11:00 – Campo “12 Apostoli” di Casali di Mentana

Turno di riposo per Palombara

Under 16 regionale (girone B) – VIII giornata

Cantalice – Circolo Canottieri Roma: oggi, 10/12, ore 15:00 – Campo Comunale di Cantalice

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – VIII giornata

Passo Corese – Gorilla: oggi, 10/12, ore 15:00 – Campo “Elio Valzecchi” di Talocci

Città di Rieti – Academy Sport Center: domani, 11/12, ore 18:00 – Campo “Marco Gudini” di Rieti

Under 15 provinciale (Rieti) – VIII giornata

Passo Corese – Velinia: domani, 11/12, ore 9:00 – Campo “Amerigo Di Tommaso” di Passo Corese

Mentana 1947 – Nuova Rieti Calcio: domani, 11/12, ore 11:00 – Campo dell’Università Agraria di Castelchiodato

Città di Rieti – Accademia Calcio Sabina: domani, 11/12, ore 11:00 – Campo “Marco Gudini” di Rieti

Palombara – Poggio Mirteto: domani, 11/12, ore 11:00 – Campo Comunale di Marcellina

Brictense – Poggio Moiano: domani, 11/12, ore 15:00 – Campo Comunale di Montelibretti

Pro Fiano – Pro Calcio Studentesca: domani, 11/12, ore 16:30 – Campo “Vecchio” Comunale di Fiano Romano

Under 14 regionale (girone B) – VIII giornata

Cantalice – Boreale: domani, 11/12, ore 10:30 – Campo Comunale di Cantalice

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – VIII giornata

Città di Rieti – Atletico Roma Nord: oggi, 10/12, ore 15:00 – Campo “Marco Gudini” di Rieti

Circolo Sportivo Italia – Accademia Calcio Sabina: domani, 11/12, ore 8:30 – Campo Sportivo Pionieri di Roma

Vigor Rignano Flaminio – Passo Corese: domani, 11/12, ore 9:00 – Campo “Pietro Bruno Rasi” di Rignano Flaminio