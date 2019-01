© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rubato il Bambinello nel presepe di piazza Martiri della Libertà, a Poggio Mirteto. Ad accorgenersene la sera di Capodanno è stato un gruppo di bambini che stavano ammirando la bella Natività allestita davanti la Cattedrale di Santa Maria, nella cittadina mirtense.Un gesto di inciviltà, di vandalismo ottuso per usare un iperbole, che non dovrebbe neppure essere commentato. Il presepe è un dono che lo stilista Erasmo Fiorentino e Maurizio Serafini hanno voluto fare per le festività a Poggio Mirteto. Una bella realizzazione, stilisticamente pregevole che campeggia al centro della piazza.Ma da ieri non ha più il Bambinello tra la Madonna e San Giuseppe. Rubato. Portato via non si sa da chi, ne il perché se un perché, oltre alla stupidità, esiste. «Sono gesti che lasciano senza parole - spiega il sindaco Giancarlo Micarelli - non si capisce proprio il senso di una cosa del genere e si fa fatica a dare una eventuale spiegazione ammesso che ci sia».Si provvederà ora a rimpiazzare il simbolo sacro del Natale, anche se resta davvero l'amaro in bocca per l'accaduto del quale Poggio Mirteto poteva e voleva volentieri farne a meno.