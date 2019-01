RIETI - I vigili del fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono intervenuti questa mattina sulla strada Farense, all'altezza dell'abitato del comune di Toffia, a causa di un incendio scaturitosi da un Camper.



Arrivati in posto anche con una autobotte, i pompieri hanno spento immediatamente le fiamme e messo in sicurezza il tratto stradale. Dai primi momenti presenti in zona anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Ultimo aggiornamento: 13:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA