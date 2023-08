Camper esploso a Olbia, il sindaco: «La morte di un bambo è la cosa peggiore che può capitare»

EMBED





(LaPresse) "La morte di un bambino è una delle cose peggiore che può capitare su un territorio". Così il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, parlando della tragedia avvenuta in un campeggio a Bados, dove l'esplosione di un camper ha provocato la morte di un bambino e il ferimento del padre. La mamma è sotto choc. "Non possiamo che adoperarci per portare un po' di sostegno", ha aggiunto il primo cittadino.