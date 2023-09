Genitori vendono casa e ritirano i figli da scuola per un viaggio on the road: «Avranno un'istruzione più preziosa»

Vendere tutto e partire per un viaggio on the road. Se per molti è un sogno, per una famiglia di Swindon, nel sud-ovest dell'Inghilterra, è diventata la realtà. Dopo aver venduto la propria casa e aver ritirato i tre figli da scuola, Carl e Ruth Jackson hanno infatti deciso di partire con un camper per dare ai propri bambini «un'istruzione di maggior valore».