FOLIGNO - Primi d’Italia, chiusura col botto e sfiorate le 100mila presenze. Ed anche quest’anno un successo per quanto riguarda il settore Camper. Come da tradizione il Camper club Foligno ha organizzato il classico, e sempre più richiesto, raduno dedicato a I Primi. “Anche in questa edizione – spiegano dal camper Club Foligno – si consolida il successo del raduno organizzato dal nostro Camper Club. In questa occasione c’è stata la partecipazione di 267 equipaggi provenienti da tutta Italia. Con l’occasione vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale per la preziosa collaborazione”. Una storia lunga e costellata di successi, quella del Camper Club Foligno ed anche da una costante crescita. L’idea di partenza è stata quella di creare un club di amanti del viaggiare e del vivere, il più possibile, immersi nella natura è stato un auspicio di tutti gli amanti “del plein air “ che abitano nel territorio. Sorgono e si sviluppano club in moltissime città umbre ma non a Foligno, nonostante negli anni 50 era nata nella città una fabbrica, se pur artigianale, di roulotte. “Siamo ancora lontani – spiegano dal Camper Club - dal rivestimento in vetroresina o in alluminio, luci a led , forni microonde, condizionatori, pannelli solari. Infatti per l’esterno veniva usata la faesite (quasi cartapesta) e l’illuminazione era fornita da un impianto dotato di lampade a gas; per l’erogazione dell’acqua veniva messo sotto pressione il serbatoio con una pompa a pedale. La produzione non dovrebbe aver superato le 15 unità di cui una delle prime, se non la prima acquistata dalla famiglia Pizzoni un’altra dalla famiglia De Mai”. Tornando all’appuntamento dedicato a I Primi d’Italia, questo ha lo scopo principale di far conoscere il territorio, le sue tante bellezze e le sue proposte, comprese quelle legate all’enogastronomia. I camper giunti a Foligno in questi giorni hanno potuto vivere questa realtà in tutte le sue declinazioni. Una iniziativa, quindi, che contribuisce fortemente alla promozione di un territorio, ed in particolare la realtà di Foligno, sempre più vocata ad accogliere, sapendoli organizzare e gestire, grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale. In questi giorni de I Primi d’Italia non sono state registrate problematiche di sorta o situazioni fuori dalle regole. Adesso si tornerà, dopo una giusta pausa, a lavorare per organizzare le prossime uscite in camper ed ha pensare al raduno de I Primi d’Italia per l’anno prossimo quando la manifestazione festeggerà 25 anni.