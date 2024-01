Frontale sulla Rieti-Terni all'altezza di Poggio Fidoni. Strada chiusa per oltre un'ora. Due i feriti

RIETI - Frontale sulla Rieti-Terni, all'altezza della frazione di Piani di Poggio Fidoni. L'incidente è accaduto poco dopo le 18 e ha coinvolto tre autovetture, due delle quali, come detto, si sono scontrate frontalmentee. Il punto esatto dell'impatto è avvenuto poco dopo il distributore Ewa, procedendo in direzione Terni.

La strada è stata chiusa al traffico per circa un'ora per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso e di quelli che hanno rimosso le vetture coinvolte. Per chi procedeva in direzione Terni uscita obbligatoria a Contigliano, a Macelletto per chi era diretto a Rieti.

Due le persone ferite, soccorse e trasportate all'ospedale de Lellis. Non sono però in condizioni gravi.

Alle 19,45 la Rieti-Terni è stata riaperta al traffico.