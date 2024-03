Frosinone, scontro frontale in autostrada A1: cinque feriti gravi (tra cui due bambini), atterrano gli elicotteri

Grave incidente in Autostrada, nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano, poco dopo le 8:30 di questa mattina, 18 marzo 2024. Ad impattare frontalmente in direzione Nord, su una corsia mobile attivata al chilometro 630 per lavori, sono stati due mezzi.

Incidente sulla pista Porsche in Salento, in moto contro un'auto: morto un collaudatore 36enne



Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e il personale della polizia stradale. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo per permettere l'intervento sulle corsie di due elicotteri per il trasporto in un ospedale della Capitale dei feriti più gravi. Altri sono state trasportate nei nosocomi della provincia di Frosinone.