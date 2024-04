Per uccidere l'ex fidanzata si schianta con l'auto, arrestato 50enne a Carbonia: ​lei lo aveva da poco denunciato per stalking

Da scontro frontale tra due auto a tentato omicidio. Quello di ieri a Carbonia non è stato solo un incidente stradale, ma molto di più. Al momento dei rilevi, infatti, gli agenti hanno scoperto che le due persone coinvolte non solo si conoscevano, ma tra i due c'era stata anche una relazione, finita con una denuncia per stalking.

La vicenda

Non è stato solo uno scontro frontale tra due auto quello di ieri pomeriggio nel Sud della Sardegna.

Le due persone coinvolte nell'incidente, infatti, si conoscevano. Amanda Gallus, questo in nome della donna alla guida della Ford Fiesta, aveva recentemente denunciato per stalking Alessio Zonza, il 50enne alla guida dell'altra automobile. Un fatto, questo, che ha allertato gli agenti, che al momento dei rilievi hanno quindi scoperto il dramma nel dramma. Non essendoci nessun segno di frenata sull'asfalto, l'uomo è stato posto in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio.