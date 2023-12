Teramo, frontale tra camion e auto: 20enne in condizioni critiche

Schianto frontale tra un camion e un'auto nel Teramano: 20enne in condizioni gravissime. L'incidente si è verificato intorno alle 12:45 lungo la Provinciale 21, nella contrada Salara, vicino all'agriturismo Country House San Pietro. Durante un impatto frontale tra un camion e una Fiat Punto, un giovane di circa 20 anni è rimasto gravemente ferito. Al momento, le sue generalità non sono state rese note in quanto era alla guida di un'auto a noleggio proveniente da un'azienda, e non aveva con sé i documenti.

Dei passanti hanno prontamente allertato i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze: una proveniente da Roseto e l'altra dotata di equipe medica dall'ospedale di Giulianova.

Dopo aver stabilizzato il giovane e valutate le sue critiche condizioni, il personale del 118 ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, decollato da Pescara, per trasportare il ferito al Pronto Soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo. Nell'area dell'incidente, sono presenti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per assicurare la sicurezza e rimuovere l'auto coinvolta, e la polizia stradale di Giulianova, responsabile dei rilievi e della gestione del traffico. Attualmente, la strada è stata chiusa al traffico e sono state istituite deviazioni.

Notizia in aggiornamento