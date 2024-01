L'Aquila, incidente frontale tra auto a Pettino: un morto

Diretto verso Cansatessa, improvvisamente finisce nella corsia opposta, si schianta contro un’altra macchina e muore. Sarà quasi certamente l’autopsia a chiarire se Luigi Di Cesare di 78 anni, di Cagnano Amiterno, possa essere stato colto da malore oppure se la causa dell’improvviso decesso sia da attribuire allo stesso grave incidente avvenuto ieri alle 17.30 a Pettino, lungo via Antica Arischia, subito dopo il bivio di via Madonna di Pettino.

Per motivi che sono in via di accertamento da parte dei vigili urbani, la Fiat Panda modello vecchio modello condotta dall’anziano è andata improvvisamente ad impattare frontalmente contro una Fiat Grande Punto che procedeva direzione opposta, verso L’Aquila. Nell’urto, ad avere la peggio è sato l’anziano. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 insieme ai vigili del fuoco, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Trasferito in ospedale il conducente dell’utilitaria per essere sottoposto agli accertamenti.

Le sue condizioni non sono gravi.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, Fabio Picuti, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale. Quasi certamente verrà eseguita l’autopsia che dovrà chiarire appunto l’origine dell’incidente e quanto lo stesso ha influito sul decesso. Gli agenti della polizia municipale hanno ascoltato il conducente della Punto che nonostante provato per quanto accaduto, ha confermato come la macchina del 78enne gli sia piombata addosso improvvisamente senza avere avuto il tempo di evitare l’impatto avvenuto dopo poco essere uscito dalla propria abitazione e aver percorso circa 200 metri. Nel tratto interessato l’incidente i rilievi sono andati avanti per diverso tempo e hanno comportato anche l’interruzione del traffico e il senso unico alternato a causa delle auto incidentate che hanno quasi occupato gran parte della sede stradale.