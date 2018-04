di Juri De Santis

RIETI - Attesa per l'esordio dell' Under 18 della Foresta Small nella seconda fase. L'Under 15 termina il proprio girone al decimo posto.



UNDER 18

Sabato esordirà nella seconda fase l'Under 18 della Foresta Small contro Latina. Dopo il rinvio della prima gara i reatini faranno il loro esordio in trasferta provando subito ad iniziare con il piede giusto per cercare la qualificazione alla fase successiva. Di fronte avranno la compagine pontina che all'esordio è stata sconfitta dalla Nomen per 88-78. Latina avversario pericoloso che nel suo girone di qualificazione si è piazzata al secondo posto così come la Foresta.



UNDER 15

Dopo la vittoria al cardiopalma nell'ultima giornata contro Pesaro per 52-51, i reatini hanno chiuso il girone delle Marche al decimo posto con dodici punti. Un girone difficile dove la Foresta ha incontrato squadre molto più quotate tuttavia i reatini non hanno demeritato, lottando su tutti i campi e riuscendo centrare sei vittorie su ventidue partite disputate.

