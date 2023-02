Fondazione Varrone, l'avvocato Italo Carotti eletto presidente dell'assemblea dei soci

RIETI - L'avvocato reatino Italo Carotti è il nuovo presidente dell'assemblea dei soci della Fondazione Varrone. Il professionista è stato eletto al termine di una doppia votazione in cui si erano candidati a ricoprire la carica anche l'ex assessore comunale alla Cultura Gianfranco Formichetti, il geometra Antonio Tosti e il dirigente della Provincia Maurizio Rosati. Dopo la rinuncia degli ultimi due arrivata all'esito del primo scrutinio, a contendersi la presidenza sono rimasti Carotti e Formichetti, con il primo che ha prevalso sull'ex assessore. Italo Carotti, recentemente riconfermato componente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, prende il posto della dimissionaria Emanuela Varano e resterà in carica per quattro anni.