Mezzo secolo di attività, consegnata la toga d'oro agli avvocati Giuliano Carotti e Franca Montiroli

RIETI - Consegnate questa mattina nell'aula consiliare della Provincia le toghe d'oro a due avvocati che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di attività. Il riconoscimento è andato da parte del Consiglio dell'ordine a Giuliano Carotti, già vice pretore a Borbona, civilista, e alla sabina Franca Montiroli, tornata a iscriversi all'albo forense reatino dopo una migrazione in quello di Avezzano. Commossi i due legali per la targa che rappresenta il traguardo più ambito per ogni professionista, ricevuta nel corso di una cerimonia svoltasi in presenza, anche se è stato necessario traslocare in Provincia per consentire il rispetto della normativa anticovid, essendo l'aula Caperna del tribunale troppo piccola.

Tra i presenti alla consegna, tra gli altri l'avvocato penalista Pietro Carotti, fratello di Giuliano, al quale il riconoscimento verrà consegnato nel 2022, gli avvocati Laura Pitoni e Cesare Chiarinelli, tra i colleghi che maggiormente hanno condiviso con i premiati molti anni di attività. Nel corso della cerimonia, due giovani avvocati hanno ripetuto in presenza il giuramento già prestato da remoto in precedenza.i