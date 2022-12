Pietro Carotti fa 50, consegnata in tribunale all'avvocato la Toga d'oro alla carriera Il video

RIETI - Festa per l'avvocatura reatina con la cerimonia di consegna della Toga d'oro all'avvocato Pietro Carotti, avvenuta nell'aula Caperna del tribunale affollata di colleghi e operatori del mondo giudiziario. A consegnare la targa a quello che è stato definito il penalista per eccellenza del foro, è stato il presidente del Consiglio dell'ordine Attilio Ferri, che nel corso del suo intervento tra tracciato brevemente le tappe più importanti della carriera di Carotti, protagonista dei più importanti processi celebrati a Rieti, ma anche in altri tribunali di Italia.

Deputato con il governo Prodi e padre dell'omonima legge di riforma del codice di procedura penale, introdotta nel 1999, Carotti è stato il punto di riferimento per diversi e affermati penalisti, molti dei quali questa mattina non sono voluti mancare all'appuntamento e che l'avvocato non ha mancato di ricordare nelle sue parole di ringraziamento, ricordando anche gli insegnamenti ricevuti da illustri giuristi che hanno rappresentato per lui un punto di riferimento..