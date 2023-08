Il Fc Rieti tra campo, parquet e... peperoncini: un weekend ricco di appuntamenti

RIETI - Un fine settimana 'piccante' e soprattutto ricco di impegni, per il Fc Rieti che, come ricorda nella nota ufficiale il club, inizierà venerdì 1° settembre alle 21.30 sul palco principale della XII Fiera Mondiale del Peperoncino «con la presentazione ufficiale di prima squadra, del settore giovanile e della scuola calcio Asd Football Rieti 1936 con cui collabora. L'appuntamento è in piazza Mazzini, sul palco principale a far da apripista allo spettacolo di Teo Mammucari: presenterà la serata il giornalista di Mediaset, Paolo Di Lorenzo».

Il Memorial

Ventiquattrore dopo, il club amarantoceleste parteciperà al "1° Memorial Riccardo Blasi" che si giocherà al PalaSojourner tra la Real Sebastiani Rieti e la Ge.Vi. Napoli (A1) alle ore 21. «Sarà la prima vera occasione per sancire una collaborazione fattiva con la società guidata da Roberto Pietropaoli - afferma la società -, che nel corso della stagione vedrà spesso le due realtà sportive locali adoperarsi per iniziative dai risvolti sociali tendenti alla beneficenza e al fianco di chi ha bisogno».

La Coppa Italia

Infine, domenica 3 settembre, alle 15,30 allo stadio “Manlio Scopigno” (ingresso gratuito), il Fc Rieti 1936 esordirà in Coppa Italia ospitando la Sanpolese nel turno preliminare della competizione. Sarà il primo impegno ufficiale della stagione 2023/24, in attesa dell'inizio del campionato fissato per domenica 17 settembre.

«La proprietà di Fc Rieti 1936 ringrazia sin d'ora gli organizzatori della Fiera Mondiale del Peperoncino per lo spazio concesso, fa altrettanto con la Real Sebastiani Rieti per l'invito di sabato sera - parte dell'incasso del Memorial andrà ai territori colpiti dall'alluvione in Romagna - e aspetta gli sportivi e i tifosi amarantoceleste domenica allo stadio, per vivere insieme la prima partita ufficiale dell'anno».