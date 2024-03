Fc Rieti, è arrivato il «sì» del 2004 Francesco Battisti: «Scelta importante». Alternativa a Peschiaroli e Nobile

RIETI - Dall'Amatrice Rieti al Fc Rieti, per Francesco Battisti il passo è stato breve. Il giovane calciatore reatino, classe 2004, dopo aver iniziato la stagione 2023/24 con il club che milita un Eccellenza, a gennaio ha scelto di lasciare per sposare un nuovo progetto sportivo, dato che con la “rivoluzione” della rosa, lo spazio a disposizione per mettersi in evidenza sì era ridotto fortemente. Da lì quindi, la decisione di mollare tutto per dire “sì” a un altro club, un “sì” sofferto nelle tempistiche, ma finalmente arrivato. Da martedì scorso si allena agli ordini di Fabrizio Ferazzoli, per il quale Battisti rappresenta più di una valida alternativa sia a Peschiaroli che a Nobile, nell'incastro domenicale degli under e, soprattutto, in un ruolo dove attualmente c'è poca scelta. Battisti è già stato tesserato e domenica potrebbe fare il suo esordio allo “Scopigno” contro l'Athletic Soccer Academy.

La nota

"Il Fc Rieti 1936 è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Francesco Battisti, un esterno destro classe 2004 che, all'occorrenza può svolgere sia la fase offensiva, che quella difensiva.



Cresciuto nel settore giovanile del Cantalice, Battisti ha già avuto modo di fare esperienza in prima squadra in Eccellenza e in Promozione proprio con la società biancorossa e fino a gennaio scorso con l'Amatrice Rieti (Eccellenza laziale) realizzando anche due gol in campionato, contro FC Viterbo e Audace.

«Sono entusiasta della scelta e del fatto di poter indossare i colori che rappresentano questa città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A inizio anno avevo preso strade differenti, poi per mia stessa decisione a gennaio ho voluto cambiare perché non avevo il giusto spazio a disposizione per potermi esprimere. Ora sono felice e soddisfatto, al Fc Rieti ritrovo diversi ex compagni di squadra ai tempi del Cantalice con cui ho condiviso esperienze importanti. Sono a completa disposizione del tecnico e non vedo l'ora di esordire per dare il mio contributo alla causa e arrivare al traguardo finale raggiungendo quello che la società si è prefissata in estate». Sono le dichiarazioni di Francesco Battisti neo giocatore del Fc Rieti.