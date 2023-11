La capolista Fc Rieti mette a segno la cinquina: Atletico Lodigiani ko 5-0. Tabellino e foto

RIETI - Tutto facile per il Rieti: 4-0 già nel primo tempo sull’Atletico Lodigiani, 5-0 il finale. Primato confermato senza troppi pensieri.

Il primo tempo

Cambia qualcosa negli undici scelti da mister Battisti costretti a fare a meno di Lommi squalificato. Politanò non al meglio della forma scende in campo comunque dal primo minuto.

Al Rieti bastano tre minuti per passare in vantaggio: corner di Pezzotti sul secondo palo per Cavallari che dopo un batti e ribatti fa 1-0.

Bene la fase offensiva, meno quella difensiva nei primi minuti. I padroni di casa rischiano il pareggio già dopo pochi secondi. L’Atletico Lodigiani pressa alto e molto forte la linea difensiva. Al 9’ altra occasione per il Rieti: Tramontano chiude un triangolo con Pezzotti che prova un tiro a giro da limite, grande parata di Piotti che devia, la palla colpisce la traversa prima di uscire. Al 17’ ci provano Pezzotti e Tramontano ma le conclusioni vengono ribattute. Al 34’ il raddoppio del Rieti: azione personale di Cardini che prima salta un uomo poi dal limite conclude in porta, palo gol per il numero tre. Al 37’ tris del Rieti: Tramontano dal limite, da fermo con il piede più debole mette la sfera sul palo più lontano di Piotti, gol bellissimo del centroavanti. Al 42’ mette la firma anche Pezzotti, la conclusione ribattuta finisce in rete per il 4-0.

La ripresa

Rieti che scende in campo con meno attenzione e Atletico Lodigiani che approfitta dell’approccio dei reatini per cercare il gol del 4-1. Gol che viene annullato per fuorigioco proprio agli ospiti. All’11’ ci prova Bernardi che sfiora il palo. Troppi errori in fase di impostazione per il Rieti. Al 17’ affondo di Pezzotti, palla dentro per Tramontano per il gol del 5-0. Al 19’ mister Battisti sostituisce Cingolani per Roversi che in porta fa il suo esordio stagionale. Nei secondi finali palo di Tramontano che sfiora la tripletta personale.

Il tabellino

Fc Rieti: Cingolani (19’st Roversi), Peschiroli (5’St Zilianti), Cardini (13’st Alongi), Severoni, Casciani, Politanò (43’pt Ferrazzoli), Bianchetti, Fiorucci, Tramontano, Cavallari (5’st Adiko), Pezzotti. A disp. Parante, Fatu, Sandu, Romani. All. Battisti

Atletico Lodigiani: Piotti (25’st Morganti), Guidotti, Santos, Ferrara, Pulzella, Stornelli (5’st Caso) , Di Mascio (25’St Arfaoui), Polizzano, Schiffino, Bernardi (30’st Borra), Terribili. A disp. Accosta, Bokizi, El Basri, Barone, Lombardi. All. Carlini

Arbitro: Ferrara di Ciampino (Rainaldi e Iannone)

Marcatori: 3’pt Cavallari, 34’pt Cardini, 37’pt e 17’st Tramontano, 42’st Pezzotti

Note. Ammoniti: Casciani (R) Pulzella (A) Angoli:4-4 Recupero: 0’pt-3'st