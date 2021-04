Fara Sabina zona rossa: 100 uomini in campo e controlli capillari. Ci si sposterà solo per necessità

RIETI - Quattordici giorni di zona rossa a partire da domani 2 aprile. I dettami dell’ordinanza regionale che attende la firma dell’assessore alla Salute, D’Amato si conosceranno quando il documento arriverà in Comune.

Per ora si può dire che, con probabilità, non avrà le caratteristiche di quelle istituite un anno fa a Contigliano e Nerola (Roma), ma tutto il territorio sarà controllato in maniera capillare “al fine- ha spiegato in conferenza stampa il sindaco Cuneo – di fare in modo che le persone si spostino solo ed esclusivamente per ragioni di necessità e si evitino assembramenti che si sono visti i giorni scorsi”.

Imponente il dispiegamento di forze dell’ordine e militari dell’esercito che garantiranno il presidio dei punti di accesso al territorio, in base ai sopralluoghi già eseguiti nel primo pomeriggio.

Saranno impiegati 24 poliziotti, 34 carabinieri, 14 guardia di Finanza e 30 uomini dell’esercito per garantire maggiori pattugliamenti.

Le scuole per i più piccoli, fino alla prima media, dovrebbero ripartire in presenza, nonostante la zona rossa, come previsto dal decreto. Chiusi parrucchieri e altre attività, come previsto in zona rossa.

Le visite ai parenti nei giorni di Pasqua, invece, dovrebbero essere vietate.

Ultimo aggiornamento: 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA