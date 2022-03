Cantalice non inverte la rotta: vince il Falaschelavinio 2-0. Panfilo: «Lotteremo finché c'è speranza»

RIETI - Il Cantalice va ancora ko: termina 2-0 sul campo del Falaschelavinio il match valido per VII giornata di ritorno in Eccellenza. Si affievolisce la speranza playout anche se nulla è perduto finché la matematica non pronuncia la sua sentenza.

La gara

Pronti via, squadre ben messe in campo. Equilibrio e poche occasioni da parte delle due compagini, più nitide le azioni concluse dal Cantalice con Monaco e Massimi.

Nella ripresa escono fuori i padroni di casa. Al 5’ il vantaggio dei romani: su ripartenza Lavinio non sbaglia sulla prima vera occasione pericolosa da parte del Falaschelavinio. Gli ospiti continuano a spingere, qualche occasione arriva dai piedi di Monaco e Battisti, la più nitida sui piedi di Pezzotti che non riesce a trovare il gol del pari. Al 43’ il raddoppio dei padroni di casa: il Cantalice si spinge in avanti, alza il baricentro ma i romani difendono bene e ripartono, Gunnella atterra in area un giocatore di casa, per il direttore di gara è rigore. Sul dischetto ancora Lavinio fa doppietta e regala ai suoi i tre punti.

Le dichiarazioni

Il presidente del club reatino Franco Panfilo: «Il nostro obiettivo rimane quello di agganciare l’ultimo posto disponibile per i playout e lotteremo fino alla fine. Ora ci aspetta il turno infrasettimanale col Riano, è un buono treno da prendere per tenere vive le speranze».