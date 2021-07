Sabato 24 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Eva Kant a Casperia. Miriam Leone, l’attrice ed ex modella siciliana vincitrice della 69esima edizione del concorso di bellezza Miss Italia e che il 16 dicembre prossimo sarà nelle sale cinematografiche protagonista del film Diabolik nei panni dell’affascinante Eva Kant, ha fatto visita al paese Sabino lo scorso week end. La visita vip di Miss Italia 2008, Miriam Leone, è stata di fatto il voler andare e stare insieme ad un’amica che l’ha ospitata nel borgo sabino, una collega che un anno fa ha scelto di vivere nel paese sabino. La donna di origini siciliane, nativa di Catania, ha apprezzato le bellezze del centro storico medievale e si è intrattenuta con gli abitanti presso lo spazio dell’associazione Anteas appena inaugurato in via Tomassoli.

L’associazione capitanata da Sabina Petrocchi e Stefania Saviani si ripropone di creare delle connessioni tra i soggetti che lavorano in campo turistico: dalle strutture ricettive all’agricoltura, dall’artigianato alla pittura, attività all’aria aperta e culturali. Iniziativa che si immette in rampa di lancio all’indomani della riconferma della “bandiera arancione” a Casperia da parte del Touring club italiano e con una madrina d’eccezione come Miriam Leone, riconosciuta dai passanti ma che, a sua volta, ha riconosciuto la signora Ilma, assurta a fama internazionale con i suoi stringozzi grazie al canale inglese “Pasta grannies”, alla continua ricerca dei mille tipi di pasta fatta a mano della tradizione italiana. Anche il tempo di una foto di rito con la regina degli stringozzi, la signora Ilma, ed il sindaco Marco Cossu.

«Casperia - ha detto il primo cittadino - diventa ogni giorno di più centro di gravità turistico della Sabina, scelto anche dai vip. Ne siamo felicemente orgogliosi». Tornando invece a Diabolik il film dei Manetti Bros, MiriamLeone sarà Eva Kant al fianco il “Re del Terrore”, che sarà interpretato da Luca Marinelli, mentre Valerio Mastandrea sarà l’ispettore Ginko. Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini.