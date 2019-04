LE DUE PARTITE NEL DETTAGLIO

RIETI – Durante lo scorso fine settimana, erano in programma due recuperi validi per la tredicesima giornata dell’Under 15 provinciale reatino. Sconfitta per il Velinia, sospesa la gara del Passo Corese.L’Eretum Monterotondo supera 4-0 i padroni di casa del Velinia e aggancia in vetta Cantalice. Decisive le reti di Tosoni, Felli, Caprioli e Teodori.Al ventesimo del secondo tempo, sul 3-0 a favore degli ospiti, la sfida tra Brictense e Passo Corese viene sospesa per impraticabilità del campo dovuta al maltempo. Il match potrebbe essere rigiocato nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile.Eretum Monterotondo, Cantalice 54; Real Monterotondo Scalo 45; Casali Poggio Nativo 37; Poggio Moiano 28; Sporting Rieti 25; Pro Calcio Studentesca 23; Sport Selci 18; Maglianese 17; Passo Corese 10; Velinia 8; Brictense 4. Si è ritirata La Sabina.