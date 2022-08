Martedì 23 Agosto 2022, 00:10

RIETI - Liste chiuse. Ieri alle 20 è scaduto il termine ultimo per presentare nomi e simboli alle corti di appello. E c’è una piccola pattuglia anche di candidati reatini alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, quando gli italiani verranno chiamati a rinnovare il Parlamento. La novità dell’ultimo momento è la candidatura di Massimo Ruggeri nella lista (quarto posto) di Azione-Italia viva. Il primario del de Lellis correrà al Senato per il Terzo polo nel collegio proporzionale Lazio 2. Ruggeri non è alla prima esperienza politica, già nei mesi scorsi aveva partecipato in qualità di capolista di Rieti in salute alle comunali di giugno scorso a sostegno del candidato sindaco Carlo Ubertini.

Le motivazioni. «La scelta di candidarmi con Carlo Calenda – spiega – va nella direzione di rafforzare il partito anche a Rieti in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Anche in questa campagna elettorale metterò al centro il tema della sanità reatina». Un’altra novità è quella della candidatura a capolista nel collegio proporzionale della Camera del segretario cittadino di Sinistra Italiana, Giampiero Marroni. Il partito di Fratoianni, insieme ai Verdi di Bonelli, è parte della coalizione di centrosinistra voluta dal segretario nazionale dem Letta. Vanno invece da soli i Cinquestelle che nel collegio uninominale della Camera calano l’ex consigliere comunale, Roberto Casanica.

Il Pd. Il Partito democratico – com’è ormai risaputo – schiera Silvia Boccini e Letizia Carosella. La prima, sindaca di Cantalice, è candidata al Senato nel collegio proporzionale Lazio 2 ed è quarta nella lista guidata da Bruno Astorre. La seconda, della segreteria del Pd cittadino, concorrerà nel proporzionale per la Camera al terzo posto e ha come capolista l’ex ministro Madia. Il sesto reatino candidato è Alessio Angelucci, il consigliere comunale di Centro democratico è candidato con Impegno civico nel proporzionale Lazio 2, dove sarà al secondo posto del listino bloccato, non solo sarà anche capolista nell’uninominale Veneto 1.

Il centrodestra. Nel centrodestra è stato definito anche il collegio per il deputato uscente Paolo Trancassini. Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia ha scelto l’uninominale reatino e non quello romano.

L’uomo della Meloni è l’unico dei quattro parlamentari uscenti che cerca una riconferma da deputato. E sono in molti a scommettere che anche questa volta potrebbe farcela. Novità anche per Forza Italia, Sandro Grassi non è più candidato al Senato, come si pensava fino a poche ore fa, ma alla Camera. Il coordinatore provinciale azzurro è terzo nella lista bloccata Lazio 2. «In questo modo sono aumentate le possibilità di poter essere eletto», dice a Il Messaggero. La Lega, dopo la rinuncia del presidente della Provincia Mariano Calisse, punta su Roberta Cuneo. La sindaca di Fara Sabina è candidata al proporzionale Lazio 2 dopo il senatore uscente Umberto Fusco. Con la chiusura delle liste è iniziata ufficialmente la campagna elettorale.