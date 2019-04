I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

Villalba OM

Valle del Tevere

Arbitro

Reti:

ALTRI RISULTATI, XXXII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI – Trasferta positiva per la Valle del Tevere nella quindicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza. I biancoblu guidati da Stefano Scaricamazza espugnano per 2-0 il campo del Villalba e mantengono i due punti di distacco dalla capolista Team Nuova Florida che nella gara pomeridiana si è imposta sul Montalto per 5-1.La gara odierna è stata caratterizzata da diversi episodi: dopo dieci minuti di gioco un infortunio all’arbitro Di Matteo ha fatto temere per la sospensione dell’incontro ma dopo una pausa di circa 15 minuti il gioco è ripreso regolarmente ed al 25’ la Valle del Tevere è passata in vantaggio con un calcio di rigore messo a segno da Danieli e concesso per un atterramento in area di Jammeh da parte di Matteo Valentini; nell’occasione il giocatore del Villalba è stato anche espulso. Pochi minuti prima ai biancoblu era stato annullato un gol di Hrustic per un discutibile fuorigioco. Il raddoppio della Valle del Tevere è arrivato nei minuti di recupero a fine partita e porta la firma di Mamarang, abile a riprendere un pallone respinto dal palo su tiro di Macrì ed a siglare il definitivo 2-0. Il Villalba ha chiuso la gara in nove giocatori essendo stato espulso anche Giulitti.«Era difficile fare risultato su un campo ostico come quello del Villalba ma siamo stati bravi ad affrontare la gara nel modo appropriato cogliendo una vittoria importantissima che ci permette di mantenere il passo giusto. Mancano ormai due partite alla fine della stagione e dovremo continuare a giocare come abbiamo fatto oggi».: Pagella, Raho, Langiotti, Scotto di Clemente, M.Valentini, Pulci, Bari, Rossi, Giulitti, Zanoletti, Fagioli. A disp. Nasti, Naplone, Libertini, L.Valentini. Loreti, Taverna, Alfonsetti, Jacob, Baldinelli. All. Diego Leone: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Passiatore, Macrì, Gomez, Danieli, Jammeh, Manga. A disp. De Vellis, Mamarang, Hrustic, Galanti, Lelli, Pileri, Giurato, Benedetti. All. Stefano Scaricamazza: Di Matteo di Roma2 (Camilli di Roma1 e Morano di Roma2)25’ pt rig. Danieli, 46’ st MamarangAstrea-Eretum Monterotondo 3-2Campus Eur-Sporting Genzano3-1Cynthia-Atletico Vescovio 1-1Montalto-Team Nuova Florida 1-5Montespaccato-Almas Roma 2-0Real Monterotondo-Bricofer Casal Barriera 2-0Unipomezia-Civitavecchia 0-1Team Nuova Florida 67Valle del Tevere 65Real Monterotondo 62Astrea 60Montespaccato 50Eretum Monterotondo 49Unipomezia 43Sporting Genzano, Campus Eur 42Bricofer Casal Barriera 38Villalba OM 35Cynthia 33Atletico Vescovio 29Civitavecchia 28Montalto 27Ronciglione United 25Almas Roma 16