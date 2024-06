Il Fc Rieti catalizzata il mercato: ecco Marco Ortenzi. «Arrivo in una piazza ambiziosa»

RIETI - Altro colpo di mercato per il Rieti neopromosso in Eccellenza, che riporta "sulla terra" il centrocampista Marco Ortenzi dopo due anni vissuti in Sardegna con la maglia del Budoni. Giocatore di spessore, che in carriera ha giocato prevalentemente in D, ma che ha accettato di buon grado di scendere di una categoria pur di dire di sì al Rieti.

La nota

Il Fc Rieti 1936 è lieto di annunciare l’accordo col calciatore Marzo Ortenzi, fino al 30 giugno 2025.

Nato a Roma il 18 settembre 1999, Ortenzi è un centrocampista che in carriera dopo una breve parentesi al Palombara, in Eccellenza (stagione 2017/18), ha sempre militato in serie D, dapprima col SFF Atletico, poi per un triennio alla Flaminia Civita Castellana.

Concluso il suo ciclo in rossoblù, Ortenzi approda all’Aprilia (‘22/’23), ma a metà stagione si trasferisce a Budoni, dove contribuisce alla vittoria del campionato di Eccellenza dei sardi, ottenendo la riconferma l’anno seguente. In totale 83 presenze in Interregionale per lui, che ora scende di un gradino per sposare il progetto amarantoceleste.

«La chiamata di una piazza come quella di Rieti è irresistibile. Ho accettato di buon grado perché so di trovare affetto, interesse, ma soprattutto competitività e ambizione. Metterò tutto me stesso a disposizione della società, che ringrazio, dello staff tecnico e dei miei nuovi compagni di squadra, coi quali spero di togliermi tante soddisfazioni».