Ex Piaggio, ecco il nuovo direttivo in vista della riqualificazione

RIETI - All’ex Piaggio, l’associazione che gestisce le attività promosse all’interno della storica struttura di viale Maraini rinnova sia la sua denominazione che le cariche sociali. Dall’associazione di promozione sociale “Rieti Centro storico” – precedentemente guidata dalla presidente Giacinta Bonanni, dal tesoriere Leopoldo Petroni e dalla segretaria Mirella Ciace – si passa così adesso al “Centro sociale Piaggio”, caratterizzato da un nuovo direttivo e dalla presenza di tutti i 270 iscritti fino a questo momento, dopo il vertiginoso incremento di tesseramenti che ha visto la sede di viale Maraini passare dai dieci soci iniziali ai quasi trecento attuali.

Il nuovo direttivo

Dopo la sua esperienza da tesoriere, alla guida del nuovo direttivo arriva dunque Leopoldo Petroni, affiancato ora dal vice-presidente Sergio Orlando (già gestore dell’ex ristorante “Volo a vela” dell’aeroporto Ciuffelli e ideatore di tante serate di ballo all’ex Piaggio), insieme al nuovo ruolo da tesoriere per Ornella Simotti e alla cura degli incarichi di segreteria assegnati nuovamente a Mirella Ciace. A curare le attività ricreative e i soggiorni estivi programmati dal centro sociale di viale Maraini sarà invece Mirella Inches, mentre a Gilberto Orlandi e Luciano Moronti spetterà il compito di prendersi cura dell’accessibilità dello stabile.

La riqualificazione

E a proposito della struttura, i 270 soci del centro sociale sono ora in attesa di capire quale sarà il percorso che il Comune di Rieti intenderà seguire per riqualificare e valorizzare l’ex storico dopo-lavoro riservato agli operai dello Zuccherificio. Attesa che nasce dopo il botta e risposta andato in scena ad aprile sulle pagine de Il Messaggero tra gli iscritti dell’ex Piaggio e l’assessore al Bilancio Andrea Sebastiani, dopo che la struttura di viale Maraini è stata inserita all’interno del “Piano alienazioni 2024-2026” votato lo scorso 7 marzo dalla giunta di Palazzo di Città. Appresa la notizia dell’inserimento dell’ex Piaggio nel piano comunale, i soci del centro sociale avevano espresso tutta la loro contrarietà alla possibile vendita dell’immobile, mentre l’assessore Sebastiani aveva replicato che “la struttura dell’ex Piaggio e quella dell’ex Mattatoio al nucleo industriale non erano mai state accatastate nel passato e la nostra amministrazione ha provveduto a farlo, inserendo poi entrambe le strutture nel Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali, perché soltanto in questo modo potremmo accedere a eventuali finanziamenti per la loro riqualificazione. L’inserimento nel Piano – aveva concluso Sebastiani - è un passaggio obbligato per ottenere tali risultati. Per l’ex Piaggio il nostro obiettivo, quindi, è recuperare la struttura e l’area circostante”. Resta ora da capire in che modo il Comune intenderà muoversi per reperire i fondi necessari alla riqualificazione della struttura.