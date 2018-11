TERZO QUARTO

SECONDO QUARTO

PRIMO QUARTO

I QUINTETTI INIZIALI

RIETI - Caccia alla prima vittoria esterna per la Zeus Energy che scende in campo a Voghera contro Tortona.21' - Si riparte per il terzo quarto con Tortona avanti di due20' - Rieti si blocca all’improvviso, sbaglia una facile azione in attacco e subisce la tripla di Blizard per il 24-19 sul quale coach Rossi chiama il suo time out per rimettere a posto le cose. Al rientro il tecnico manda Bonacini in cabina di regia e la Zeus segna con Jones che fa 2+1 per il 24-22. Ad accorciare ancora è lo stesso Bobby Jones che rimedia un fallo da Blizard, va in lunetta e fa 1/2 per il 24-23 a 3’24 dall’intervallo lungo. Ad allungare ancora per i padroni è Gergati che prima segna da 2, poi approfitta di una palla persa di Rieti in attacco e segna la tripla del 29-23. Toscano rimette subito Rieti a -5 con un canestro in penetrazione, poi Bonacini va in lunetta con un 2/2 che vale il 29-27 con cui si va negli spogliatoi dopo i primi 20’ di gioco.15' - Il secondo periodo si apre con il canestro veloce di Nikolic che porta Rieti a -2, ma Ndoja infila 5 punti di fila per il 19-12. Rieti muove il tabellino con un canestro da sotto di Toscano, poi Tomasini ruba palla in difesa e se ne va a schiacciare in contropiede il 19-16 a 6’30 dall’intervallo lungo. Tortona va in confusione, perde un’altra palla in attacco e Carenza infila la tripla del 19-19 a 6’20 dalla fine del secondo periodo. Tutto da rifare per i padroni di casa che erano arrivati anche a +12 e coach Remondino è costretto a chiamare time out. Al rientro passano un paio di azione a vuoto e poi Tuoyo mette il canestro del 21-19 con cui si arriva al 15’.10' - Rieti fatica a segnare e, sul 10-2 nato da un 2/2 di Gergati per fallo di Toscano, Rossi chiama time out. Al rientro c’è Casini al posto di Toscano, ma l’argentino perde la sua prima palla con Tortona che vola sul 12-2 con un altro canestro di Gergati. La Zeus è troppo lenta nelle azioni d’attacco e Tortona ne approfitta per tenere bassi i ritmi di gioco. Per muovere il tabellino Rieti deve attendere 2’23 dalla fine del primo periodo, quando il neo entrato Carenza fa 2+1 e porta il parziale sul 12-5. Tortona sbaglia in attacco e Rieti, al termine di una rocambolesca azione d’attacco trova la tripla di Casini che rimette la squadra in scia sul 12-8. La gara si riequilibra di colpo e il primo periodo si chiude sul 14-10.9' - Parziale recupero di Rieti, che da meno 10, si porta sul meno 45' - Gergati da 3 per l'8-2.4' - Il punteggio non si sblocca, con Tortona sempre avanti di 33' - Tuoyo e Gergati portano i piemontesi sul 5-22' - Gigli segna i primi punti per la Zeus, sotto 3-2Viglianisi, Tuoyo, Gergati, Buffo, NdojaBonacini, Tomasini, Toscano, Jones, GigliSfida tra formazione in difficoltà per i molteplici infortuni che hanno falcidiato i duebroster. Coach Alessandro Rossi scende in campo per la seconda volta consecutiva senza il play titolare JJ Feazier, affidandosi a Tomasini per la cabina di regia, considerando anche qualche problema nel reparto lunghi: il capitano Angelo Gigli ha accusato qualche problema fisico in settimana e oggi scenderà in campo non al top.