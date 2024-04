Se potessi dirti addio, stasera su Canale 5 l'ultima puntata della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik: le anticipazioni

Torna stasera in tv l'appuntamento con "Se potessi dirti addio", la fiction di Canale 5 diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Arrivati all'ultima puntata, come finirà la storia d'amore tra Gabriel Garko e Anna Safroncik?

La trama

La storia racconta di Elena, valente neuropsichiatra, che sembra avere una vita perfetta: un marito innamorato, Lorenzo, e due figlie stupende, l'adolescente Anita e la piccola pianista Arianna.

L'episodio di stasera

Nell'episodio in programma venerdì 5 aprile in prima serata su Canale 5, anche se Marcello non è più un suo paziente, Elena continua ad aiutarlo nella ricerca del suo passato. Riemergono altri ricordi nella mente dell'uomo, ricordi molto dolorosi. Nello stesso tempo Marcello dà sostegno ad Elena, in difficoltà con le figlie: avendo raggiunto una vicinanza emotiva così profonda, sono pronti a esplorare questo nuovo sentimento? Il destino, sempre beffardo, pone loro davanti una sconvolgente verità.

Dove è stato girato

Le riprese della fiction sono cominciate nell’aprile 2023 a Roma e dintorni. In particolare, la produzione ha scelto di girare nel quartiere Coppedè e nel litorale Nord tra Focene e Fregene.

Il cast

Oltre all'atteso ritorno sul set di Gabriel Garko e ad Anna Safroncik, già protagonista di serie e film di successo come Le tre rose di Eva, Il ritmo della vita e La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, nel cast della serie compaiono anche la celebre autrice e doppiatrice Myriam Catania - concorrente del Grande Fratello Vip 2020 - e Marco Cocci, già protagonista della pellicola firmata dal cantautore Tommaso Paradiso Sulle nuvole. Oltre a loro, presenti nel cast anche Clara Greco, Manuela Zero, Francesco Venditti, Giulietta Rebeggiani, Elena Vitale, Zoe Massenti, Daniele Foresi, Agata Samperi, Cristiano Pittarello, Andrea Napoleoni ed Enzo Casertano.