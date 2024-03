“Se potessi dirti addio”, stasera in tv la nuova serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik: trama, cast, quanto dura e dove è stata girata

Gabriel Garko torna a recitare e lo fa in una nuova serie in onda da stasera in tv, venerdì 29 marzo, su Canale 5. Nel thriller “Se potessi dirti addio” l'attore è affiancato da Anna Safroncik. La nuova serie diretta da Simona e Ricky Tognazzi vede il grande ritorno di due attori molto amati dal pubblico, protagonisti del nuovo progetto televisivo targato Mediaset.

Terra Amara non va in onda stasera 29 marzo, il motivo dello stop: ecco quando torna in tv la soap turca

Se potessi dirti addio, la trama

La storia racconta di Elena (Anna Safroncik), valente neuropsichiatra, che sembra avere una vita perfetta: un marito innamorato, Lorenzo, e due figlie stupende, l'adolescente Anita e la piccola pianista Arianna. La vita della dottoressa viene sconvolta da un incidente nel quale il marito Lorenzo rimane ucciso: è un lutto devastante per lei e le sue due bambine. Dopo un anno, l’indagine viene archiviata, ma Elena non si rassegna, tanto che, il commissario Diego Carli (Francesco Venditti) la aiuterà nelle indagini.

Un posto al sole, le anticipazioni di stasera (venerdì 29 marzo): Rossella trova la serenità mentre Raffaele è preoccupato per Diego

Dove è stato girato

Le riprese della fiction sono cominciate nell’aprile 2023 a Roma e dintorni. In particolare, la produzione ha scelto di girare nel quartiere Coppedè e nel litorale Nord tra Focene e Fregene.

Gabriel Garko torna in con “Se potessi dirti addio”, chi è? Età, il coming out al Grande Fratello, la malattia, gli scandali, il fidanzato e la carriera

Quanto dura

La miniserie, prodotta da Jeki Production per Rti, in 6 episodi per 3 prime serate, nasce da un'idea di Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli che, insieme a Donatella Fossataro, Francesco Giuffrè, Simona Izzo e Leonardo Valenti, firma anche la sceneggiatura.

Endless Love, le anticipazioni di oggi (venerdì 29 marzo): Nihan accetta la proposta di Kemal

Il cast

“Se potessi dirti addio” vede nel cast anche Myriam Catania, Clara Greco, Marco Cocci, Manuela Zero, Francesco Venditti, Giulietta Rebeggiani, Elena Vitale, Zoe Massenti, Daniele Foresi, Agata Samperi, Cristiano Pittarello, Andrea Napoleoni ed Enzo Casertano.