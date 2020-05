RIETI - Scelta immotivate e inopportuna. Arriva secco e diretto il commento del sindaco Davide Basilicata alle dimissioni presentate questa mattina da Giacomo Corradini e Paola Trambusti. Un gesto che viene letto, se si tradurrà nella sfiducia o nelle dimissioni di massa, senza troppi giri di parole come un "tradimento del patto con i cittadini di Fara".

"Prendo atto delle dimissioni degli assessori Corradini e Trambusti dalla Giunta comunale e le ritengo inopportune ed immotivate - esordisce Basilicata -. Trovo surreale dover ricordare che stiamo attraversando la peggiore crisi sanitaria ed economica dal secondo dopoguerra. Ciò dovrebbe imporre a tutti un alto senso di responsabilità nei confronti di ogni singolo cittadino di Fara in Sabina.

Ricordo inoltre che questa maggioranza è stata eletta sotto il mio nome, in una lista completamente civica e con un programma condiviso per governare fino al 2021. Chiunque abbia quindi velleità politiche personali potrà liberamente misurarsi con l’elettorato alla naturale scadenza della legislatura oppure tradire, subdolamente, il patto che è stato sottoscritto con i cittadini di Fara ed assumersene la responsabilità.

La tenuta sociale della nostra Nazione è a rischio, per questo ogni amministratore e politico italiano dovrà assumersi, nei prossimi mesi, l’onere delle proprie scelte.

Io rispetterò il patto che ho preso con la città di Fara nel 2011, cercando con tutto me stesso di aiutare il maggior numero di persone della mia amata Città in questo drammatico momento".

