TUTTI I PARTICOLARI NELL'ARTICOLO

IN EDICOLA DOMANI NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Precipita la situazione nella maggioranza di Fara Sabina. L'assessore all'Urbanistica, Giacomo Corradini e l'assessore alla Cultura, Paola Trambusti, entrambi membri del gruppo Fara 3.0 guidato da Roberta Cuneo, sono pronti alle dimissioni.I documenti sottoscritti dai due assessori sarebbero già arrivati in Comune, ma non sono stati ancora protocollati.Con probabilità resteranno nel cassetto almeno per qualche altro giorno.In queste ore, tra il gruppo di Roberta Cuneo e il sindaco Davide Basilicata, alla luce delle divergenze degli ultimi tempi, sarebbe, infatti, in corso un confronto serratissimo, su una serie di temi cruciali, non ultimo il bilancio, che all'inizio della settimana entrante dovrebbe sciogliersi: o in un ricompattamento o, molto più probabilmente, nell'apertura di una crisi di governo che potrebbe rivelarsi letale al Basilicata bis.