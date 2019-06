RIETI - Presi dai carabinieri i responsabili dell'atto vandalico, con tanto di furto, nel plesso scolastico di Cottanello. Sono due giovani del luogo, uno minorenne, di 16 anni, l'altro A.N. di 18 anni. Nella notte tra sabato e domenica hanno rubato tre computer portatili e un tablet e svuotato gli estintori nelle aule, mettendo a rischio anche il regolare svolgimento delle esami per il conseguimento del diploma di scuola media. Poi spostati d'urgenza nella sala mensa.

Entrambi sono stati denunciati a piede libero per concorso in danneggiamento e furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA