Cosmetologia, l'estetista Paola Pennino tra le autrici di un volume presentato a L'Aquila

RIETI - C’è anche la cosmetologa reatina Paola Pennino tra le autrici del volume “Cosmetologia - Visione d'insieme”, manuale presentato a L’Aquila, nel palazzo della Regione Abruzzo.

L’incontro è stato promosso dal direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli e dalla presidente della categoria Estetica dell'associazione, Francesca Edonè Pace.

Il libro vede insieme dieci cosmetologhe italiane, alcune, come la Pennino, impegnate come docenti nelle scuole di formazione professionale, che operano per il raggiungimento di una qualifica professionale riconosciuta nel settore del benessere.

Le autrici vantano anni di esperienza come docenti in discipline come chimica, cosmetologia o dermatologia, indispensabili nella formazione degli allievi, futuri professionisti alle prese con una clientela sempre più esigente ed aggiornata.

Paola Pennino è titolare, dal 1986 di una impresa nel settore dell’Estetica.

Nel 2016 ha fondato una linea cosmetica. È oggi anche docente di estetica al Centro di Formazione Professionale di Rieti dell’Istituzione Formativa della Provincia di Rieti.

Con le sue 400 pagine, il libro, edito da Tecniche Nuove e coordinato da Pasquina Fracassi, vuole porsi come testo unico di riferimento nel settore, raccogliendo gli argomenti in 38 capitoli complessivi.

Il volume raccoglie anche i contributi di Giulia Bartolucci, Camilla Bellomo, Ambra Centra, Claudia Anna De Noto, Elisabetta Di Renzo, Marta Martino, Lara Parisse e Camilla Raponi.