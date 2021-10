Cosmetologia e medicina rigenerativa, da domani l'evento organizzato da medici italiani e russi

Venerdì 8 Ottobre 2021, 19:52

Riparte la cooperazione tra le comunità mediche tra Italia e Russia. In questo ambito continua a lavorare la Rete Artemisia Lab, poiché spiegano «i confini chiusi non sono il limite per la scienza».

Da domani all'11 ottobre, a Roma, al Bettoja Hotel Mediterraneo, si terrà un incontro “fuori sede” della Comunità medica di cosmetologia e medicina rigenerativa dei due Paesi, dal titolo "Vacanze Romane con Mederi", in cui si discuterà di sviluppo della medicina estetica e integrativa mondiale. Con i propri specialisti, la Rete presenterà i migliori percorsi medici per la riabilitazione post-Covid, ma vi saranno anche le ultime tecnologie di ringiovanimento combinato e ripristino cutaneo, così come gli ultimi sviluppi della medicina integrativa e lo scambio di esperienze pratiche in cosmetologia applicata.

I partecipanti

Tra i partecipanti all'evento vi sarà anche la Rete di centri diagnostici Artemisia Lab, una delle principali reti sanitarie multidisciplinari italiani. Con i propri specialisti, la Rete presenterà i migliori percorsi medici per la riabilitazione post-Covid. Oltre allo scambio delle ultime informazioni ed esperienze maturate dai partecipanti durante il periodo Covid. L'obiettivo è quello che l'evento diventi il punto di partenza pe rimplementare la qualità dell'ambiente medico e raggiungere nuovi importanti risultati in medicina riparativa, cosmetologia, ginecologia e chirurgia plastica.

L'azienda Gallen Group presenterà, invece, un prodotto innovativo Mederi, un preparato universale, biotecnologico, un regolatore peptidico per uso esterno, che si basa sulla formula di stimolazione naturale dei processi di rigenerazione della pelle.

L'opinione di Zhuravel su Mederi

Per il dermatologo venereologo, medico estetista e docente il Dipartimento di medicina estetica dell'Università Rudn Maxim Zhuravel «avendo già sperimentato l'uso di Mederi nella pratica clinica, posso dire che questo prodotto rivoluzionario, creato secondo i principi della medicina olistica, è in grado di risolvere in modo completo la maggior parte dei problemi estetici dei pazienti e l'effetto ottenuto dura abbastanza a lungo».