RIETI - Coronavirus, altri due decessi: 1 paziente, donna, 89 anni, ricoverata presso la struttura Covid Alcim di Contigliano. 1 paziente, donna, 86 anni, ricoverata presso la struttura Covid Santa Lucia di Rieti. I due pazienti erano affetti da patologie pregresse. Il totale dei decessi sale a 26.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime ore, si evidenziano 13 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Per evitare inutili quanto dannosi fraintendimenti, tra le schede riepilogative inviate giornalmente ai comuni, in cui viene riportato esclusivamente il debito informativo, così come disposto dalla Protezione civile nazionale e il bollettino sanitario Asl Rieti, in cui invece sono riportati i dati aggiornati alla data di pubblicazione, sull’evoluzione dell’epidemia e certificati dalla Regione Lazio, si informa che i nuovi casi positivi sono residenti/domiciliati presso i comuni di Borgorose (n.2), Cantalice (n.2), Stimigliano (n.1), Mompeo (n.1), Petrella Salto (n.2), Cittaducale (n.1), Rieti (n.1), Contigliano (n.3).

3 gli ulteriori soggetti guariti: 2 residenti/domiciliati nel comune di Cantalupo e 1 residente/domiciliato nel comune di Rieti. In provincia di Rieti le persone guarite salgono pertanto a 5.

I soggetti positivi al test Covid 19 sul territorio provinciale sono in totale 383.

Risultano in sorveglianza domiciliare 319 soggetti: di questi, 300 sono asintomatici, mentre 19 sono sintomatici e pertanto sottoposti al test Covid 19.

45 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.

Proseguono intanto le indagini epidemiologiche degli operatori del Servizio di Igiene pubblica della Asl di Rieti sul territorio e i controlli e le verifiche degli operatori dell’Unità Valutativa e di Controllo aziendale, in collaborazione con la Croce rossa italiana, di Roma e Rieti sulle 77 Case di riposo in provincia di Rieti.

Ultimo aggiornamento: 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA