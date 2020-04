© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Salgono a quattro i positivi a Forano. Ancora una volta la comunicazione corre via Facebook e non ribatte con i bollettini ufficiale della Asl di Rieti. Accanto alla positività dell'attrice e consigliere comunale Marina Vitolo spuntano altri tre casi non connessi tra loro. Tutte le persone e i loro contatti sono isolati domiciliarmente e sono in buone condizioni di salute."La Direzione generale della Asl di Rieti, in data odierna e poco fa, attraverso la quotidiana mail che invia al mio personale indirizzo di posta elettronica, ai fini della tutela della privacy, mi ha comunicato la situazione aggiornata riguardo alle persone positive al Covid-19 e alle persone poste in quarantena - scrive il sindaco Marco Cortella -. Sono quattro le persone risultate positive a Forano e si trovano in buona salute e al momento sono state poste in isolamento domiciliare dalla stessa Asl. Oltre a queste quattro persone, restano in quarantena su disposizione della Asl e sono asintomatiche, le 2 persone rientrate dall'estero alcuni giorni orsono, che completeranno la quarantena domani 10 aprile. Quindi nel Comune di Forano abbiamo alla data odierna 4 persone positive in isolamento domiciliare e 2 persone poste in quarantena. Tutti, comunque, sono in buona salute ed asintomatici.L’unità di crisi aziendale Asl ha attivato tutti i protocolli di monitoraggio, prevenzione, sicurezza ed adottato le misure necessarie».