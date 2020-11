RIETI - Coronavirus: altro balzo dei positivi: 96 in un giorno e altri 5 decessi tra l'ospedale de Lellis e una comunità alloggio di Contigliano. Ma ci sono anche 204 guariti.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 96 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (46) – Amatrice (2) – Antrodoco (3) – Borgorose (6) – Cantalice (4) – Caste Nuovo di Farfa (3) – Cittaducale (5) – Colli sul Velino (2) – Configni (1) – Contigliano (2) – Cottanello (1) – Fara in Sabina (4) - Fiamignano (1) – Forano (1) – Greccio (1) – Labro (1) – Magliano Sabina (1) – Montasola (1) – Montopoli in Sabina (1) – Morro Reatino (1) – Petrella Salto (1) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (3) – Poggio Nativo (2) – Rivodutri (1) – Tarano (1).

Contatti in sorveglianza domiciliare: 282.

Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 68.

Numero tamponi eseguiti: 463.

Si registrano 204 nuovi guariti, così ripartiti: (62) Rieti – Accumoli (1) – Amatrice (5) – Antrodoco (4) – Belmonte in Sabina (1) – Borbona (3) – Borgo Velino (2) – Borgorose (15) – Cantalice (6) – Cantalupo in Sabina (4) – Casaprota (2) – Castel S. Angelo (3) – Cittaducale (13) – Colle di Tora (1) – Contigliano (6) – Fara in Sabina (16) – Fiamignano (5) – Forano (1) – Frasso Sabino (3) – Greccio (1) – Leonessa (2) – Longone Sabino (1) – Monteleone Sabino (4) – Montopoli in Sabina (4) – Morro Reatino (1) – Poggio Bustone (9) – Poggio Mirteto (6) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (1) – Poggio S. Lorenzo (5) – Rivodutri (1) - Rocca Sinibalda (1) – Salisano (1) – Scandriglia (5) – Stimigliano (1) – Tarano (1) – Toffia (1) – Torri in Sabina (2) – Torricella in Sabina (2) .

Si registrano 5 decessi: una donna di 91 anni (ricoverata presso reparto Covid di Rieti), una donna di 74 anni (ricoverata Terapia Intensiva OGP Rieti), un uomo di 88 anni (ricoverato reparto Covid di Rieti), una donna di 91 anni (Comunità alloggio Contigliano), una donna di 75 anni (ricoverata Terapia Intensiva di Rieti). Tutte le persone decedute erano affette da gravi patologie.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1333.

