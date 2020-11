Coronavirus: si rialzano i contagi, 79 i positivi. Due nuovi decessi in ospedale ma ci sono 103 guariti

RIETI - Coronavirus: si rialzano i contagi, 79 i positivi. Due nuovi decessi in ospedale.

Ma ecco ilbollettibo della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 79 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (30) – Accumoli (2) – Amatrice (11) – Borgorose (4) – Cantalice (2) – Casaprota (2) – Cittaducale (3) – Fiamignano (1) – Forano (1) – Greccio (2) – Magliano Sabina (3) – Montasola (1) – Monte S. Giovanni (1) – Poggio Bustone (1) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (2) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (2) – Poggio S. Lorenzo (1) – Rivodutri (2) – Salisano (1) - Scandriglia (2) – Tarano (1) – Torricella in Sabina (1).

Contatti in sorveglianza domiciliare: 283.

Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 45.

Si registrano 103 nuovi guariti: (28) Rieti – (4) Amatrice – (1) Ascrea – (5) Borbona – (9) Borgorose – (1) Cantalice – (1) Casaprota – (1) Casperia – (1) Castel di Tora – (2) Castel Nuovo di Farfa – (3) Cittaducale – (2) Concerviano – (2) Configni – (3) Contigliano – (1) Cottanello – (6) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (4) Forano – (1) Frasso Sabino – (2) Magliano Sabina – (1) Montasola - (3) Montopoli in Sabina – (2) Petrella Salto – (1) Poggio Catino – (7) Poggio Mirteto – (3) Poggio Nativo – (3) Scandriglia – (3) Stimigliano – (1) Toffia – (1) Torri in Sabina.

Si registrano 2 decessi: una donna di 93 anni (ricoverata Malattie Infettive di Rieti), un uomo di 84 anni (Pronto Soccorso di Rieti). I due pazienti erano affetti da gravi patologie.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1446.

Ad oggi il numero totale dei tamponi nasofaringei eseguiti in modalità drive-in sono 20.217.

