Coronavirus: nove nuovi contagi, i positivi salgono a 143 ma non ci sono ricoveri in ospedale. Infetta intera famiglia di Cantalupo

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 9 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di un uomo di 83 anni, un uomo di 52 anni, una donna di 77 anni, una donna di 57 anni, una donna di 49 anni e una donna di 79 anni residenti a Cantalupo, cluster già noti e isolati da link familiare.

Una donna di 79 anni residente a Fara in Sabina, legato a caso noto e isolato Un uomo di 71 anni residente a Rieti, nuovo cluster. Una ragazza di 16 anni residente a Castel Sant 'Angelo, cluster già noto e isolato.



221 i contatti in sorveglianza domiciliare.



18 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Si registra 1 guarito residente/domiciliata a Rieti.



Totale positivi in provincia di Rieti: 143



Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 111 tamponi nasofaringei.