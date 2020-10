Rieti, Filt-Cgil: «Salgono a 4 i positivi nel magazzino Amazon a Passo Corese»

RIETI - Coronavirus: quattro persone positive presso il centro di distribuzione di Amazon a Passo Corese. Lo comunica, in un post su facebook, la Filt-Cgil.



"Salgono a 4 i casi di positività al covid nel nostro magazzino - scrivono. - Gli ultimi due risulterebbero collegati tra loro, ma non ai due casi precedenti. Ricordiamo che, nel rispetto della privacy, non è possibile condividere i dati delle persone in questione, a cui auguriamo una pronta guarigione".



I primi due risalgono al 25 e al 28 settembre.