RIETI - Coronavirus: tre nuovi positivi, tra cui un bambino di 11 anni di Poggio Bustone. Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 3 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di un uomo di 28 anni residente/domiciliato a Rieti, di rientro dalla Sardegna, un uomo di 26 anni residente/domiciliato nel comune di Cittaducale (stesso nucleo familiare casi precedenti), un bambino di 11 anni residente/domiciliato a Poggio Bustone.



169 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0.



15 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Si registrano 2 nuovi guariti: si tratta di una bambina di 8 anni residente/domiciliata a Rieti e di un uomo di 62 anni residente/domiciliato a Poggio Bustone.



Il totale dei positivi in provincia di Rieti sono oira 46, in quanto due contagi sono stati presi in carico per competenza territoriale di una Asl di Roma.



Nelle ultime 24 ore, presso il drive-in della Direzione aziendale, sono stati eseguiti 67 tamponi di cui 21 di cittadini di rientro da zone a rischio.





