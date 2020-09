Coronavirus: un nuovo positivo. E' un giovane rientrato dalla Sardegna

RIETI - Coronavirus: All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 1 nuovo soggetto positivo al test Covid 19. Si tratta di un uomo di 27 anni residente/domiciliato nel comune di Cittaducale, di rientro dalla Sardegna.



146 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0.



15 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Si registra 1 nuovo guarito: si tratta di una donna di 51 anni residente/domiciliata a Rieti





Totale positivi in provincia di Rieti: 45

Prosegue, ininterrotta sul territorio della provincia di Rieti, l'attività di testing, tracking e tracing. Presso il drive-in della Asl di Rieti, nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti 68 tamponi oro-nasofaringei di cui 19 di cittadini provenienti da zone a rischio.



Estesa, da oggi, l'indagine di sieroprevalenza per la sicurezza nelle scuole, al personale degli Asili Nido d'infanzia del comune di Rieti e ai Nidi convenzionati. Si ricorda che è possibile eseguire il test gratuito fino al 10 settembre, mentre il 7 settembre dalle ore 15 alle ore 19 e il 9 settembre dalle ore 11 alle ore 13 presso l'Aula magna della Direzione aziendale, in via del Terminillo 42, si svolgeranno due eventi formativi dedicati al personale della scuola sulle misure di prevenzione e contrasto dell’epidemia Covid-19.

