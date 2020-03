© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Coronavirus, positiva al Covid-19 una farmacista della Farmacia Farense di Coltodino.“La Asl – spiega il dottor Valerio Corradini, titolare dell’attività - ci ha comunicato la positività della dottoressa, ma come operatori sanitari siamo esonerati dalla quarantena con il pubblico. Siamo quindi stati sottoposti a una quarantena speciale che ci obbliga a compiere unicamente lo spostamento da casa al posto di lavoro e viceversa”.Disposizione confermata dalla Asl di Rieti che, al netto delle indagini epidemiologiche effettuate, spiega che i due operatori in servizio presso la farmacia, in assenza di sintomi e senza che tra loro ci siano stati contatti ravvicinati e prolungati, possono continuare a operare. C'è inoltre da considerare che le farmacie sono considerate a tutti gli effetti presidi sanitari essenziali.“Quindi – prosegue il dottor Valerio Corradini - continuiamo a lavorare in totale sicurezza e continuiamo a garantire il servizio in un momento difficilissimo, in cui c’è carenza di medici e tutte le operazioni si svolgono in farmacia”