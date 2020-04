RIETI - Negativi tutti i tamponi eseguiti nella casa di riposo "Il Gabbiano" di Borgo Quinzio. Come avvenuto per la struttura assintenziale "Sant'Elena House" (dove i tre inizialmente positivi sono poi risultati negativi), anche qui si è resa necessaria la ripetizione dei tamponi che inizialmente avevano decretato i contagi, nonostante i 12, tra pazienti e ospiti, non presentassero alcun sintomo.



Aspetto che aveva spinto la struttura a chiedere delle verifiche, arrivando poi a distanza di giorni a ricevere la conferma telefonica da parte della Asl, che ha contattato i responsabile de "Il Gabbiano" questa mattina, che tutte le persone della casa di risposo erano negative a tutti i tamponi nuovamente effettuati. Stando a quanto riferito dai responsabili delle case di riposo si sarebbero verificate delle problematiche in sede di analisi dei test. © RIPRODUZIONE RISERVATA