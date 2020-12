Coronavirus: drive in straordinario per 250 alunni dell'Ic di Fara Sabina domani a Passo Corese

RIETI - Domani 31 dicembre si terrà un drive in straordinario per gli alunni dell’istituto comprensivo di Fara Sabina presso la zona artigianale di Passo Corese.

“Mi hanno appena contattato dalla Asl – comunica il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo - che domani sarà istituito un drive in per i circa 250 alunni posti in quarantena a seguito di contatti con positivi. Tutti coloro che sono stati contattati per eseguire il tampone il 31 dicembre e 2 gennaio a Rieti dovranno recarsi domani mattina a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro. I tamponi saranno eseguiti a tutti i quarantenati”.

APPROFONDIMENTI RIETI Coronavirus: nuovo boom di contagi, altri 90 casi a fronte di 87... RIETI La reatina Sara Arigoni vive a Bristol da 6 anni: «Qui come in... RIETI Coronavirus, la testimonianza: «Un’esperienza come un...

Per agevolare le operazioni, vista la mole di tamponi da effettuare, è stato stilato un calendario di accesso. Dalle ore 9.30 alle ore 10.30 verranno sottoposti a test i bambini della i bambini della scuola primaria di Talocci. Dalle ore 10.30 alle ore 11 gli alunni di Prime Case. Dalle ore 11 alle 12.30 sarà la volta della primaria di Passo Corese e dalle 12.30 in poi sarà il turno degli studente della scuola Media “Orazio”.

Ultimo aggiornamento: 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA