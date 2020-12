Coronavirus: nuovo boom di contagi, altri 90 casi a fronte di 87 guariti. Ma dopo giorni non ci sono decessi

RIETI - Coronavirus: altro boom di nuovi contagi, ben 90 a fronte di 87 guariti. Per fortuna, dopo una lunga serie di decessi, oggi non si registrano nuove vittime da covid.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 90 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (44) – Amatrice (7) – Antrodoco (4) – Cantalice (1) – Casperia (1) – Castel di Tora (2) – Castel S. Angelo (1) – Cittaducale (6) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (4) – Longone Sabino (1) – Magliano Sabina (1) – Mompeo (4) – Petrella Salto (1) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (2) – Poggio S. Lorenzo (1) – Rocca Sinibalda (2) – Scandriglia (2) – Stimigliano (1) – Torricella in Sabina (3).

Si registrano 87 nuovi guariti: (39) Rieti – (3) Antrodoco – (3) Borgorose – (2) Cantalice – (1) Casperia – (6) Cittaducale – (1) Cittareale - (1) Collevecchio – (1) Configni – (2) Contigliano – (3) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Frasso Sabino – (2) Leonessa – (1) Longone Sabino – (1) Magliano Sabino – (1) Montebuono – (1) Montopoli in Sabina – (6) Poggio Bustone – (1) Poggio Moiano – (3) Poggio Nativo – (3) Selci – (2) Tarano – (1) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti:537, il numero totale tamponi è di 36.284.

Totale positivi in provincia di Rieti: 894.

